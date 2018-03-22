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Kaymakam Doğramacı’dan esnaf ziyareti

’ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Güzelsu Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:39
Kaymakam Doğramacı’dan esnaf ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Doğramacı, Güzelsu Mahallesi'nin tarihi ve kültürel önemine değinerek, mahallenin kalkınması için elbirliğiyle hareket edeceklerini ifade etti. İlçe merkezinde hayata geçirilecek 'Kent Parkı' projesine de değinen Doğramacı, projelerin tamamlanmasıyla insanların artık daha yoğun şekilde Güzelsu'daki Hoşap Kalesi'ni ziyaret edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında vatandaşlar da, mahalledeki sıkıntıları Kaymakam Doğramacı'ya ilettiler.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Çakaroğlu ve Güzelsu Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Vurankaya da katıldı.

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Kaymakam Doğramacı’dan esnaf ziyareti
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