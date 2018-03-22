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Kira gelirleri beyan süresinde son gün 25 Mart

Defterdarı Mehmet Tural, yaptığı açıklamada kira gelirleri beyan süresinin 25 Mart’ta son ereceğine dikkat çekerek ilgilileri uyardı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:31
Kira gelirleri beyan süresinde son gün 25 Mart

Defterdar Tural yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bilindiği üzere 2017 yılında elde edilen kira gelirleri (Gayri Menkul Sermaye İradı) Yasal Beyan Süresi 25 Mart 2018 mesai saati bitiminde ve İnternet Vergi Dairesinde saat 23:59' da sona ermektedir. Mükelleflerimizin mağduriyet yaşamamaları bakımından işyeri ve mesken kira gelirlerini beyan etmeleri, tahakkuk eden tutarları ay sonuna kadar peşin veya 1. taksitini yatırmaları mükelleflerimizin daha sonra yapılacak denetimlerde cezai işlemlerle karşılaşmamaları için önem arz etmektedir"

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Kira gelirleri beyan süresinde son gün 25 Mart
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