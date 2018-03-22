Niksar’da Üniversite öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Niksar yurdunda kalan öğrenciler ve yurt yetkilileri, yaşlılarla bir araya geldi. İlçede bulunan Niksar Nedim Karataş Özel Bakım Merkezi'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri ve yurt yetkilileri yaşlılarla sohbet ederek çeşitli ikramlarda bulundular.

KYK Niksar Yurt Müdürü Cafer Kıyaklı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yaşlılara sahip çıkmak ve hayatlarının kalan kısmını insanlığa yakışır bir şekilde sürdürmelerini sağlamanın insanlık görevi olduğunu belirterek; "Kredi Yurtlar Kurumu Niksar Yurt Müdürlüğü olarak yurtlarımızda kalan öğrencilerimize gençliğin kıymetini bilmelerini ve yaşlılarımıza saygılı birer birey olmalarını sağlamayı amaçladık. Bununla birlikte yaşlılarımızın da sahipsiz olmadıklarını göstermek için "Gönül Bağı etkinlikleri kapsamında" böyle bir ziyaret gerçekleştirerek farkındalık yaratmaya çalıştık. Öğrencilerimiz yaşlı amca ve teyzeleri ile duygusal ve tatlı anılar yaşadılar. Öğrenciler yaşlı teyzeler ve amcalarına evlatları gibi çeşitli ikramlarda bulundu. Bundan sonra da bu tür ziyaretleri sık sık yapacağız" dedi.

Bakım Merkezi'ndeki yaşlılar da üniversiteli öğrencilerin yapmış olduğu ziyaretten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.