Siirt’te ‘Açık Kapı Projesi’ tanıtıldı

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Atik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Yunus Koç, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, kurum yetkilisi şube müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Atik, proje kapsamında valilik giriş kısmına Açık Kapı bankosu ve bürosu gerekli elektronik altyapısı ve tefrişatı tamamlanarak kurulduğunu söyledi. Vali Atik, "Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bir sosyolog, iki sosyal çalışmacı, bir iş ve meslek danışmanı ve valilikten bir personel olmak üzere toplam beş personel görevlendirilmiş olup Ankara da on günlük eğitim verilmiştir. Projenin amacı vatandaşlarımızın talep ve önerilerini konusunda uzman personel aracılığıyla iletebildikleri, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere gönderildiği, takip edilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı yeni bir kamu hizmeti anlayışıdır. Mesai saatleri hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasındadır. Ayrıca web adresinden vatandaşlarımız 24 saat online başvurusu yapabileceklerdir" dedi.



İLK MÜRACAATÇI 7 KILLIK EŞİ İLE KAVGALI BİRİ OLDU

Projenin ilk müracaatçısı Mehmet Şirin Alkurt adlı bir vatandaş oldu. 7 yıllık eşiyle kavgalı olan Alkurt, eşinden boşanmak istemediğini, yetkililerin araya girerek barıştırılması talebinde bulundu. Siirt Valisi Ali Fuat Atik de öfkeli eşi sakinleştirmeye çalışarak, kendilerini barıştıracağını aktardı.