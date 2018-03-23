Adli personele tahkikatlarda uygulanacak esas ve yöntemlere ilişkin eğitim verildi

Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, imzalı yapılan açıklamada; "Zonguldak Cumhuriyet Savcıları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen eğitimlerde 5237 Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanunu hakkında bilgiler verilmiştir. Zonguldak ilinde meydana gelen suçlara ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda Cumhuriyet Savcılarının verdiği talimatların yerine getirilmesinde dikkat edilecek hususların yanı sıra taraf beyanlarının alınması, delil toplanması ve muhafazası gibi adli görevlerin yanı sıra uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözüm yöntemleri hususunda eğitim verilmiştir" denildi.

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