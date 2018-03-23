Bafra'da 2. etap kaldırım çalışmaları

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İlçemizde çok yönlü çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar eğitimden, tarıma, sağlıktan, engelli insanlarımıza, turizmden, meslek kurslarına, çevreden, sosyal yardımlaşmalara, yol ve kaldırım çalışmalarından sanatsal ve kültürel aktivitelere kadar pek çok alanı kapsamaktadır. 12 adet yeni projemizin bir kısmı tamamlandı ve hizmete girdi. Bir kısmı ise kısa sürü içerisinde tamamlanacaktır. Bu yeni projelerimiz ile çocuklarımızdan, yaşlılarımıza, esnaflarımızdan, çiftçilerimize, bayan kardeşlerimizden yaşlılarımıza, engellilerimizden ihtiyaç sahibi insanlarımıza kısacası toplumumuzun her kesimine hizmet etme imkânımız olmuştur. Belediye Caddemiz, Kadı Çeşmesi aralığı ve Tekel Caddemizde baskı beton yol ve kaldırım çalışmaları yaptık. Bu devam edecek. Cumhuriyet Meydanımızı yeniledik. Engelli Koordinasyon Merkezimizi açtık. Engelli ulaşım aracımız hizmete girdi. 30 Mart günü Bilgi ve teknoloji evini açıyoruz. Meslek edindirme kurslarımızı başlattık. Kırsal Kalkınma Merkezimiz açılışa hazır hale geldi. Kızılırmak Mahallemizde 1 etabını tamamladığımız kaldırım çalışmalarımızın 2. etabına da başladık. İlk etapta 4 bin metrekare kaldırım yapmıştık. 2.etapta 6 bin metrekare kaldırım yapacağız. İlçemizde yaptığımız Kaldırımları 8 yıldır kurduğumuz kilitli parke taşı ve bordür üretim tesislerimizde üretiyoruz. Yaptığımız tüm kaldırım ve yol çalışmalarında engelli vatandaşlarımızı düşünerek çalışma yapıyoruz. Asfalt sezonu başlaması ile asfalt, beton yol ve satıh kaplama asfalt çalışmalarını da başlatacağız" dedi.

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