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'da çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

'da çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:54
Erzincan'da çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Olay merkeze bağlı Yoğurtlu Beldesi Cengiz Topel Mahallesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan çöp kutusuna ayağını sıkıştıran köpeği gören vatandaşlar ilk önce kendi imkanları ile köpeği sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Vatandaşların çabası köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayınca Erzincan Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin ayağını sıkıştırdığı çöp bidonunu demir ayırıcı makasla keserek köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek sıkıştığı yerden hemen uzaklaştı.

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Erzincan'da çöp kutusuna ayağı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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