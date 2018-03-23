Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 17:29
Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Hacıcelal Mahallesi Şehit Yahya Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hilmi A. (18), yönetimindeki 70 HE 921 plakalı motosiklet ile Feride Ş. (37) idaresindeki 70 AN 872 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kullandığı motosikletten fırlayan ve kafasında kask bulunmayan Hilmi A., başını asfalt zemine çarparak ağır yaralandı. Hilmi A., çağrılan ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hilmi A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN