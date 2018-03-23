Hizan’da ağaçlandırma çalışması

İlçe stadyumu, okul bahçeleri ve Gayda Baraj Göleti etrafına ağaçlandırma çalışmasını yaptıklarını söyleyen Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz, "Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 2 bin adet fidan ayarladık. Fidanlarımızı Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu'nun ayarlamış olduğu araçla Hizan'a getirdik. Bizler de gençlik merkezi olarak Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerimizle beraber fidan dikerek çevremizi az da olsa yeşillendirmeye çalıştık. Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynaklarıdır. Kullandığımız kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, oturduğumuz sandalye ve yüzlerce ihtiyacımızı ormanlardan karşılıyoruz. Ormanlar, hava ve su gibi ihtiyaç duyduğumuz tabi kaynaklardır. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, fidanlarımızın Hizan'a gelmesinde alicenaplık gösteren Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu'na sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Gençlik Lideri Şerif Ekinci ise, Gayda Baraj Göleti etrafında çevre temizliği yaptıktan sonra ağaçlandırma çalışması başlattıklarını ifade ederek, "Hadisi şerifte de buyrulduğu gibi kıyametin son günü olsa bile elinizdeki fidanı toprakla buluşturun. İlçe merkezimizdeki okul bahçeleri ile spor salonumuzun bahçesine ağaç dikimi yaptık. Dünyamızın akciğerlerine giden oksijeni sağlamak için ağaç dikmeye devam ediyoruz" dedi.

Ağaç dikimine katkı sağlayan öğrenciler, ay-yıldız şeklinde toplanarak "bir ağaç bir hayat, bir orman bin hayat" şeklinde slogan attı.