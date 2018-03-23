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’da yılın doktoru Ermişler oldu

Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. , yılın doktoru seçildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:22
Iğdır’da yılın doktoru Ermişler oldu

tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Doktoru Ödül Töreni" bu yılda gerçekleşti.
81 ilden doktorların yaptıkları katkı, sağlık hizmetleri, fedakarlık ve duyarlılıkları dikkate alınarak belirlenen "Yılın Doktorları ödülü" sahiplerini buldu.
Yılın doktoru seçilen Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. , yaklaşık bir buçuk yıldır Iğdır'da görev yaptığını belirtti. Ermişler, "her gün poliklinik önünde beni bekleyen hastalarım beni, bende onları gördüğümde mutlu oluyorum. Günde ortalama 150 hastaya bakıyorum. Hastalarımı ayırt etmeden kendi ailemden biriymiş gibi muayene ediyorum. Bu yüzden hastalarım beni, bende onları çok seviyorum" dedi.

"BU İŞİN BİR SIRRI YOK"

Yılın doktoru olmanın her hangi bir sırrı olmadığını belirten Ermişler, "yılın doktoru olmanın her hangi bir sırrı yok. İşimi severek ve isteyerek yapıyorum. Beni bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Uzun zamandır çocuğunun rahatsız olduğunu belirten Ali Koçyiğit isimli vatandaş, "bir kaç defa acile götürdük ama problem çözülmeyince hocamıza getirdik. Açıkçası doktorumuzla ilk defa karşılaştım ama yılın doktoru olmayı gerçekten hak ediyormuş. İnsanlarla konuşması, ilgilenmesi ve güler yüzlü olması gerçekten çok güzel. Biz bu ilgi ve alakasından dolayı gayet memnunuz" ifadelerini kulandı.

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Iğdır’da yılın doktoru Ermişler oldu
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