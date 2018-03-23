İlkokul öğrencilerinden kuşlar için ahşap yuva

Trabzon'da Hasan Ali Yücel İlkokulu doğal yaşama dikkat çekmek için "Kuş Evi" projesini hayata geçirdi. Proje yürütücüleri Sultan Eyüboğlu, Özer Turan, Hasret Çoban, Yusuf Çavdar ve Elif Topal 154 öğrenci ve velilerinin katılımıyla kuş evlerini boyayıp baharla birlikte bütün kuşlara hoş geldin demeyi amaçladı. Trabzon'da kuş gözlemi için en uygun yer olarak belirlenen Değirmendere Havzasında, kuş gözlemi yapacak öğrencilere dağıtılacak olan "Kuş Boyama, Öğrenme Kitabı" ile de kuş türlerini eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlanacak.

Proje kapsamında kuş gözlemcileri Hakan Kahraman ve Birol Hatinoğlu'nun katılımıyla, okulda konferans düzenlenerek, öğrencilerin ilk ağızdan 'Trabzon bölgesinde görülebilen kuş türleri, bu türlerin özellikleri ve kuş gözlemi' konularında bilgilenmeleri sağlanacak.

Hasan Ali Yücel İlkokulu Müdürü Tansu Şen, Osmanlı mimarisi ve İslami eserlerde hayvanların hiçbir zaman unutulmadığını söyledi. Kuş Evi projesiyle bir geleceği sürdürmek istediklerini belirten Şen, "Mimariye dahil edilen kuş yuvaları atalarımızdan bizlere örnek alınacak bir hatıra olarak halen yaşamaktadır. Bu geleceği sürdürmek için Hasan Ali Yücel İlkokulu veli ve öğretmenleri devam ettirmek için kolları sıvadı. İnsanların çevrelerine karşı daha duyarlı olmaları konusunda bir farkındalık oluşturmak için bir araya gelen öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ihtiyaç sahibi tüm canlılara yardımı bir insanlık vazifesi olarak görüp bir nebze olsun buna katkı vermek istediler" ifadelerini kullandı.