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'ta 20 bin TL değerindeki köpeği 3 TL'lik tostla kandırıp çaldı

'taki bir iş yerinde hırsızlık yapan ve ardından bir akaryakıt istasyonundaki 20 bin TL değerindeki kangal cinsi köpeği elindeki 3 TL’lik tostla kandırarak çalan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:30
Muş'ta 20 bin TL değerindeki köpeği 3 TL'lik tostla kandırıp çaldı

Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ve bir akaryakıt istasyonundaki kulübede bağlı haldeki kangal cinsi köpeğin çalınması olaylarını gerçekleştiren şüphelinin F.D. olduğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; iş yerinden çalınan 1 adet gümüş kupa, 1 adet modem, 1 adet monitör, 1 adet kulaklık, 1 adet mikrofon, 1 adet mouse, 1 adet klavye, 1 adet kalemlik, 1 adet yarısı kırık vaziyette çömlek kapağı, 1 adet ahşap oymalı süs, 1 adet DVR kayıt cihazı, 1 adet gri renkli yazıcı, 2 adet hoparlör, 3 adet bilgisayara ait kablolar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Ayrıca akaryakıt istasyonundan 3 TL'lik tostla kandırılarak çalınan 20 bin TL değerindeki kangal cinsi köpek de bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheli F.D.'nin, Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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Muş'ta 20 bin TL değerindeki köpeği 3 TL'lik tostla kandırıp çaldı
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