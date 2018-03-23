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Nostaljik yönlendirme levhaları büyük beğeni kazandı

’ın Muradiye Belediyesinin çarşı içi resmi kurum ve caddeleri gösteren nostaljik yönlendirme levhaları büyük beğeni kazandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:55
Nostaljik yönlendirme levhaları büyük beğeni kazandı

Muradiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Gökhan, ilçede daha önceden yönlendirme levhaları bulunmadığını belirterek, "Personellerimiz kendi aralarında yaptıkları çalışma sonrasında ilçe merkezinde olmayan yönlendirme levhalarını yapmak için girişimde bulundular. Her yerde olan metal levhalar değil de tahtadan yapılmış levhaların daha ilgi çekeceğini düşünerek böyle renkli bir çalışma sergilediler. Maliyeti olmasa da görünüm itibariyle daha estetik ve nostaljik, yani özlemli bir görünüm olmuş ve vatandaşların da ilgisini çekiyor. İlk bakışta her ne kadar küçük görünse de güzel bir çalışma olmuş. Zaten buradaki amaç, ilçeye hizmet yaparken biraz da nostalji katarak yapılan işlere güzellik katmaktır. Onu da personellerimiz sağ olsunlar iyi düşünmüşler. Şimdilik toplamda 6 noktaya 49 adet yönlendirme levhaları yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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Nostaljik yönlendirme levhaları büyük beğeni kazandı
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