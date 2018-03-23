Siirtli öğrenciler Türkiye-İrlanda maçını izlemeye gitti

SODES projesi kapsamında Türkiye milli takım müsabakasını izlemek üzere Antalya'ya gönderilen sporcu öğrencilerin uğurlama törenine katılan Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, öğrencilere projenin ilk ayağının başlatıldığını belirterek, "SODES kapsamının ilk başında Siirt'imizden 2 otobüs genç sporcularımızı Antalya'da oynanacak milli maçını izlemek üzere uğurluyoruz. Gerek Belediyemiz, gerek Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu il yöneticilerinin projeleri dahilinde bu etkinliği yapıyoruz. 11-14 yaş grubu dahilinde proje çerçevesinde milli takım maçını izlemeye gidecek öğrencilerimize keyifli anlar dilerim" dedi.

Törene, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Genç ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hüsam Olgaç proje yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.