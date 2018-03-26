2 bin 500 bebeğe ‘Hoş geldin’

Batman
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni doğan bebek ve ailelerine yönelik hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında "Doğumdan Ölüme Kadar Yanınızdayız" anlayışıyla yola çıkan Batman Belediyesi, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve çocuk bakımında ailelerin bilinçlendirilmesini hedefliyor. İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Doğum sonrası aileler üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi ve manevi destek sunmayı amaçlayan Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, yeni doğmuş olan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladıkları hediye paketlerini ailelerin evlerine yaptıkları ziyaretlerle teslim ediyor. Sosyal açıdan önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Yeni doğan bebeklerimizin ailelerine ihtiyaçlarını karşılayacak hediyeler veriyoruz. Ailelerin çocukları doğdukları andan itibaren onların yanında olduğumuzu hissettirmek çok önemli" dedi. Aksoy, proje kapsamında 2 bin 500 aileye içinde bebek önlüğü, iç ve dış zıbın, eldiven, patikli pantolon, şapka, battaniye, ateş ölçer, şampuan ve biberon bulunan hediye paketi verildiğini söyledi.