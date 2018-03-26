2017’de 40 çocuk oyun alanı, 17 spor alanı yapıldı

Batman
Belediyesi çocukların rahat ve güvenli bir ortamda oyun oynamaları için 40 oyun grubu, yetişkinlerin spor aktivitelerini gerçekleştirmeleri için de 17 spor alanı oluşturdu. Batman Belediyesi vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştirmesi ve çocukların güvenli bir alanda eğlenerek enerjilerini sağlıklı bir şekilde tüketmelerine yardımcı olmak amacıyla spor ve oyun grupları kurdu. Çocukların eğlenip hoşça vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2017 içerisinde yaptığı parklarda yetişkinleri olduğu kadar çocukları mutlu etti.