7’den 70’e herkes için spor

Batman
Belediyesi Spor Kompleksi'nden faydalanan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla kaydettirdiği merkezden faydalanan sporcu sayısı 5 bin 686 kişiye ulaştı. Lisanslı, lisanssız, engelli her yaş grubundan çocukların ve gençlerin faydalanabildiği komplekste; atletizm, badminton, basketbol, futbol, güreş, hentbol, karate, kort tenisi, voleybol ve yüzme branşlarında lisanslı kız sayısı 397 olurken, lisanslı erkek öğrenci sayısı ile 830 oldu. 5 bin 686 kişi
Kız-erkek engelli sayısının 33'e ulaştığı spor merkezinde atletizmden 365, badmintondan 262, basketbolda 906, futbolda 830, güreşte 160, hentbolda 490, karateden 30, kort tenisinden 266, voleybolda 320, yüzme kurslarından 2 bin 24 kişi olmak üzere toplamda 5 bin 686 kişi faydalandı. Öğrencilerin yılın tamamında hizmetlerden faydalandığını ifade eden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, spor kompleksi hizmetlerinden Ampute Futbol Takımı'ndan 24, İşitme Engelli Futbol Takımı'ndan 30, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan 22, Masa Tenisi'nden 20, oryantiringden 25 ve körlingden de 8 kişinin faydalandığını açıkladı. Öğrencilerden büyük ilgi
Batman Belediyesi Spor Kompleksi hizmetlerinden haberdar olan ve faydalanmak isteyen öğrenci sayısında patlama yaşandığını söyleyen Başkan Vekili Aksoy, "Öte yandan kız, erkek ve engellilerimizin fitness-step-aerobik ve yetişkin yüzme kurslarımızdan genel toplamda 487 kişi faydalandı" açıklamasında bulundu. Batmanlı güreşçilerden iki madalya
Tekirdağ'da yapılan Türkiye Yıldız Kızlar Güreş Şampiyonası'nda, Batmanlı sporcular Zehranur Akgül Güres 40 kiloda ve Nurhayat Ergün ise 49 kiloda derece elde etti. Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin, antrenör Berin Murat ile sporcuları makamında kabul etti. Güreşçileri tebrik eden Şahin, Güres ve Ergün'den sporda olduğu gibi derslerinde de çalışkan bireyler olmasını istedi. Bu arada, bronz madalya alan Zehranur Akgül Güres, 29 Mart'taki Uluslararası Zafer Turnuvası'nda Batman'ı temsil edecek. Futbol yıldızları yetiştiriyor
Geleceğin futbolcularının yetiştirildiği Batman Belediyesi Aydınkonak Spor Tesisleri'nde 8-17 yaş grubunda bulunan 830 çocuğa futbol eğitimi veriliyor. Eğitim kapsamında spor ve sporcu ahlakı, sporun incelikleri, sportmenlik, futbolun teknikleri, top sürülmesi, pas verme, takım oyunu ile ilgili detaylı bilgiler branş hocaları tarafından veriliyor. Batman'ın değişik mahallelerinde daha önce belirlenen güzergâhta 2 araçla takım hocaları nezaretinde spor tesislerine getirilen gençler, eğitimlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Batmanlı çocuklara hentbol eğitimi
Batman Belediyesi tarafından, 9-17 yaş grubunda bulunan 490 çocuğa hentbol eğitimi veriliyor. Tamamen güç, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik bir spor olan hentbol, sürekli kondisyon gerektiriyor. Hentbolun temel eğitim hareketleri, pas verme, karşılıklı oynama ile ilgili detaylı bilgiler branş hocalar tarafından veriliyor. Belediye Spor Kompleksi tesislerinde verilen eğitimlerde öğrencilere 2'er saat teorik ve teknik eğitim veriliyor. Haftanın 6 günü verilen eğitimler, saat 09.00'da başlayıp saat 16.00'ya kadar sürüyor. En çok ilgi gören branş basketbol
Batman Belediyesi Spor Kompleksinde 8-12 yaş aralığında 906 çocuğa basketbol eğitimi veriliyor. Tesiste en çok rağben gören sporların bayında gelen basketbol eğitimi çocukların özgüven kazanmasının yanı sıra sosyalleşmesine ve arkadaşlık kurmasına da büyük katkı sağlıyor. Basketbol oyununun tekniklerinin braş hocaları tarafından çocuklara öğretildiği eğitim haftanın 6 günü sürüyor. Öğrencilere 1,5 saat teorik ve teknik eğitimin verildiği tesislerde eğitim saat 09.00'dan başlayıp yaş grubu göre saat 21.00'a kadar sürüyor. Yeni şampiyonlar burada yetişecek
Güreşte adını tarihe altın harflerle yazdıran güreşçi Mehmet Emin Şimşek gibi yeni şampiyonlar yetiştirme hedefiyle çalışmalar sürüyor. Spor kompleksinde 9-12 yaş grubunda bulunan çocuklara güreş eğitimi veriliyor. Milli takıma güreşçi yetiştirme hedefiyle verilen eğitimlere güreşçi olmak isteyen 160 çocuk katılıyor. Öğrencilere 3'er saat teorik ve teknik eğitim veriliyor. Tesislerde haftanın 3 günü verilen eğitimler, saat 09.30'dan başlayıp 12.30'a kadar sürüyor. Engelli ve engelsiz yüzme takımı kuruldu
Batman Belediyesi Spor Kompleksi'nde yüzme kursları devam ederken, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un direktifleri doğrultusunda harekete geçen kompleks yetkilileri, hem engelli hem de engelsiz gençler için yüzme takımı kurdu. Yüzmede 4 ayrı branşta kurulan yüzme takımında yer alan 90 çocuk, kurbağalama, kelebek, sırtüstü ve serbest stillerinde yapılacak müsabakalarda Batman'ı temsil edecek. Başkan Aksoy, "Gençlerimizin başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.. Çocuklar badminton ile sosyalleşiyor
Geleceğin badminton sporcularının yetiştirildiği Batman Belediyesi Spor Kompleksinde 9-14 yaş grubundaki 262 çocuğa badminton eğitimi veriliyor. Çocuklar fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan badminton sporu kişilerin sosyalleşmesinin yanı sıra arkadaşlık edinmede de büyük rol oynuyor. Her yaş grubu öğrencilere 1,5 saat teorik ve teknik eğitimin verildiği tesislerde haftanın 6 günü saat 09.00'dan başlayıp yaş grubu göre saat 17.00'a kadar sürüyor. Batman atletizmde iddialı
Batman'ın Petrolkent, Seyitler ve Karşıyaka mahallelerinde Atletizm branşına büyük talep var. Atletizm branşında yüksek atlama, uzun atlama ve sırıkla atlama gibi kategorilerde 17 yaş grubuna eğitim veriliyor. Atletizm dalındaki eğitimlere katılan çocuklar için hazırlanan altyapı çalışmalarında 365 çocuğa, spor ve sporcu ahlakı, sporun incelikleri anlatılıyor. Tesislerde haftanın 3 günü kadın/ erkeklere verilen eğitimler saat 09.00'dan 19.00'a kadar sürüyor. 278 çocuğa tenis eğitimi
Batman 19 Mayıs Gençlik Spor ile Belediye Spor Kompleksi'nde 8-12 yaş grubundaki 266 çocuğa tenis eğitimi veriliyor. Yaz spor ve kulübünde yetiştirilen sporcuların altyapı çalışmalarındaki hedef Milli Takıma iyi tenisçi yetiştirmek. Filenin sultanları burada yetişiyor
Batman Belediye Spor Kompleksi tesislerinde 10-12 ve üstü yaş grubunda bulunan 320 çocuğa voleybol eğitimi veriliyor. Batmanlı çocukların ilgi gösterdiği voleybol sayesinde çocukların bireysel gelişimine olumlu katkı sağlanıyor.