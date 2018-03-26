Ağız ve diş sağlığı polikliniği hizmette

Batman
Belediyesi vatandaşlara daha sağlıklı ve modern ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak için Pınarbaşı Mahallesi'ndeki sağlık merkezinde bulunan mevcut polikliniği yeniledi. Vatandaşların doğrudan ücretsiz olarak yararlandıkları sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen Batman Belediyesi Sağlık Merkezi'nde bulunan ağız ve diş sağlığı polikliniğini yüz bin lira maliyetle yeniledi. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Vatandaşlarımız için yapmayacağımız fedakârlık yok. Ağız ve diş sağlığı gibi önemli bir alanda teknolojik imkânları sonuna kadar kullanmak için poliklinikte bulunan malzemeleri yeniledik. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek" dedi.