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Altyapı tamamen yenileniyor

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Altyapı tamamen yenileniyor
AK Partili Kozluk Belediye Başkanı M. Veysi Işık, ilçenin en büyük problemlerinden biri olan altyapı sorununa neşter vurdu. Altyapı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanırken, bu yıl içerisinde çalışmaların tamamen bitmesi hedefleniyor. Başkan Işık, son yılların en büyük sorunu olan alt yapı projesini uyguladıklarını belirterek, yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Işık, alt yapı çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını ve geri kalan kısmının ise 2018 ortaların da tamamen biteceğini söyledi. Işık, alt yapı projelerinin bitmesi ile birlikte yıllardan beri süre gelen ilçenin en büyük sorununun da çözüme kavuşacağını sözlerine ekledi.
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Altyapı tamamen yenileniyor
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