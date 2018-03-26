Altyapıya kalıcı çözüm üretiliyor

Batman
Belediyesi park-bahçe, peyzaj, asfaltlama, yeni yolların açılması çalışmaları ile kent kimliğini değiştirirken, kanalizasyon ve yağmur suyu için önem arz eden alt yapı çalışmalarına da kalıcı çözümler getiriyor. Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri Sağlık Mahallesi 1914. Sokakta yaşanan alt yapı sorunlarını gidermek için kazı yapılarak 300 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yenileme çalışması yapıldı. Sağlık Mahallesi'nde yapılan plansız alt yapı çalışmaları nedeniyle birçok kanalizasyon hattının ev ve bahçelerin altından geçmesi nedeniyle meydana gelen arızalarda müdahale şansı bulamayan BASKİ ekipleri 1914. Sokakta 400 milimetre genişliğinde ve yaklaşık 300 metre uzunluğunda boru hattı döşenerek yeni kanalizasyon hattı oluşturuldu.