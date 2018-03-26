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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan belediyeye ziyaret

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan belediyeye ziyaret
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere 'a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Batman Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile makamında görüşerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başbakan Yardımcısı Işık, belediyenin yaptığı çalışmaların memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Hizmetleri yerinde görmek için belediye ziyaretinin ardından Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Aksoy ve beraberindekilerle Gülistan Caddesi ve Komando Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Işık, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Işık, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Vekili Aksoy'u tebrik etti.
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan belediyeye ziyaret
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