BASKİ’den kente 7/24 hizmet

Batman
Belediyesi'nin en ağır yüklerinden olan suların temini ve atıklarının atılması görevlerini yüklenen BASKİ, kentin altyapısının kurulmasında da çalışmaların bel kemiğini oluşturuyor. Yaz-kış kentin su ihtiyacını karşılayan müdürlük kışın yağışlarla birlikte kentte meydana gelen su baskınları ve yağmur sularının kent dışına vatandaşların mal ve can güvenliğine zarar vermeden aktarılmasını sağlıyor. BASKİ'DEN DEV YATIRIMLAR
İçme suyu tesislerinde, kapasite artırımına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda su pompalama istasyonunda revizyona giden BASKİ, 6 yeni pompayı devreye alarak kapasitesini bin 800 metreküpten 2 bin 600 metreküpe çıkardı. Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, revizyon çalışmalarıyla sağlanan kapasite artırımı sayesinde, içme suyu istasyonundan; Esentepe Su Deposu, Çamlıtepe-1 Su Deposu, Çamlıtepe-2 Su Deposu, Kuyubaşı TOKİ Su Deposu, Emekli Sen TOKİ; Tilmerç TOKİ su istasyonlarına nakledilen su miktarının bütün kenttin ihtiyacını karşılayacağını belirtti. ABONE SAYISI 100 BİN
Kente su sağlayan pompa merkezine enerji sağlayan elektrik sistemini değiştiren BASKİ, yenilediği jeneratör sistemi ile olası kesintilerin de önüne geçti. Son dönemde 70 milyon lira maliyetli Zilek İçme Suyu İsale Hattı Projesini DSİ Genel Müdürlüğü ile protokol aşamasına getiren BASKİ 514 bin lira maliyetli içme suyu depolarının onarım ve temizliği ile 258 bin lira maliyetli Aydınkonak içme suyu şebekesi ve 91 bin lira maliyetli kojenerasyon (Elektrik Üretim) ünitesini tamamladı. Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı TOKİ'ye 5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeyen BASKİ, 3 milyon 287 bin lira maliyetli yağmur suyu ve kanalizasyon projesi ise devam ediyor. BATMAN ÇAYINA KORUMA
BASKİ tarafından yapılan çalışmalar sonucu kentte 100 bin 113 aboneye ulaşıldı. BASKİ, Batman il merkezi ve merkeze bağlı köylerin içme ve kullanma sularını üretmek, dezenfekte etmek ve oluşturduğu dağıtım şebekesi vasıtasıyla kullanıma sunulmak üzere konut ve işyerlerine ileterek, kenttin su ihtiyacının karşılanmasını süreklileştirdi. Arıtma tesisi, Batman'ın güneyinde İkiztepe Köyü altında Batman Çayı kıyısında kuruldu. Hali hazırda fiziksel arıtma yapan tesis, 2017 yılı içerisinde toplamda 10 milyon metreküpün üzerinde atık su arıtılarak Batman Çayı'na deşarj edildi. ÇAMURDAN ENERJİ ÜRETİMİ
Aynı zamanda çamur, çamur çürütücü tankında metan üreten bakterilerce 2017 yılı içerisinde metan gazı üretilip, üretilen metan gazı ısınma ve elektrik ihtiyacı için kullanıldı.