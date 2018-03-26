Batman’a bir yılda 135 kilometre asfalt

Batman
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten asfalt ekibi, kentin birçok yerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi ve Erköklü Mahallesi bağlantı yollarında asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, deforme olmuş ve ulaşıma yeni açılan cadde ve sokakları yeni görünüme kavuşturdu. YOLLARA ONARIM
Yollarda çöküntü nedeniyle kullanılamayacak duruma gelen cadde ve sokaklar ile ulaşıma yeni açılan yollarda çalışma başlatan Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalarda yolların asfalt öncesi hazırlığını yapmasının ardından asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Gültepe ve Erköklü mahallelerindeki yolları asfaltlayan ekipler mahallelilerden takdir topladı. 135 KİLOMETRE
Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde kent merkezinde yaptığı asfalt serim, bakım, onarım çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bir yıllık süre içinde aralıksız çalışarak yolları sorunsuz hale getirme başarısı gösteren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama ekipleri, Batman kent genelinde toplamda 135 kilometre uzunluğundaki cadde ve sokakların asfaltlandığını açıkladı. Deforme olan, yıpranan ve zamanla aşınan yolların bakım, onarım (yama) çalışmalarını yaz-kış aralıksız sürdüren Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım ekipleri, yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki alanın da bakım ve onarımını gerçekleştirdi.