Batman’a borcumu ödeme vakti geldi

Batman
lı ünlü ressam Ahmet Güneştekin, Baman Belediyesi tarafından adının verildiği kültür ve sanat merkezinde düzenlenen söyleşiye katıldı. Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un yanı sıra gazeteci yazar Akif Beki ve gazeteci İsmail Küçükkaya'nın da katıldığı söyleşiyi çok sayıda vatandaş izledi. Aksoy, "Ahmet Güneştekin, ülkemizde hep ışığın peşinde koşmuş, güneşin peşinde koşmuş, rengin peşinde koşmuş. Resimlerini en etkileyici, en sanatsal, en evrensel ve en çağdaş bir şekilde aktarırken aynı zamanda bu ışığı bütün dünyaya da yaymış, tabii kendisi de gökteki bir yıldız gibi de parlamış" dedi. Güneştekin ise en büyük hayalinin tarihi ilçe Hasankeyf'i yüksekten gören bir yere, dünya çapında bir müze kurmak olduğunu söyledi. Güneştekin, "İlkokul zamanlarımdan bu yana resme büyük ilgi duydum. Ben bu toprakları gerçekten çok seviyorum. Buranın zengin kültürü sayesinde buralara geldim. Şimdi borcumu ödeme zamanı geldi. Batman Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne ismimin verilmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.