Batman’dan Çanakkale’ye kardeşlik gezisi

Türkiye Kardeşlik Birliği tarafından organize edilen ve Batman
Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesi'nin desteklediği proje kapsamında Batmanlı öğrenciler "Kardeşlik İçin Çanakkale'deyiz" sloganıyla Çanakkale'ye gitti. Belediye hizmet binası önünde toplanan kafileyi uğurlamaya Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. H. Murat Şahin ile Sabri Aydın ve veliler katıldı. 100 ÖĞRENCİ GİTTİ
Batmanlı gençlerden oluşan 100 kişilik kafile dualarla uğurlandı. Çanakkale'ye giden kafilede Batmanlı öğrencilerin yanı sıra farklı ülkelerden Batman gelerek Batman Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de yer alıyor.