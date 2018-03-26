Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Batman’dan Çanakkale’ye kardeşlik gezisi

’dan Çanakkale’ye kardeşlik gezisi

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Batman’dan Çanakkale’ye kardeşlik gezisi
Türkiye Kardeşlik Birliği tarafından organize edilen ve Valiliği, Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesi'nin desteklediği proje kapsamında Batmanlı öğrenciler "Kardeşlik İçin Çanakkale'deyiz" sloganıyla Çanakkale'ye gitti. Belediye hizmet binası önünde toplanan kafileyi uğurlamaya Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. H. Murat Şahin ile Sabri Aydın ve veliler katıldı.

100 ÖĞRENCİ GİTTİ
Batmanlı gençlerden oluşan 100 kişilik kafile dualarla uğurlandı. Çanakkale'ye giden kafilede Batmanlı öğrencilerin yanı sıra farklı ülkelerden Batman gelerek Batman Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman’dan Çanakkale’ye kardeşlik gezisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN