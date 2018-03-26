Batmanlılara diyetisyen hizmeti

Batman
halkına hizmet vermeye başlayan Batman Belediyesi Sağlık Merkezi, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniği'nden şu ana kadar 5 bin 200 kişi faydalandı. Başvuranlara, hayat boyu doğru beslenme alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yürüten Poliklinikte görevli diyetisyen Nadide Ucuz, kişiye özel beslenme programları ile yaşanan değişimi takip ettiklerini söyledi. Haftanın 5 günü, mesai saatleri içerisinde ücretsiz verilen hizmetlerden günde 45-50 kişinin Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniğine başvurarak faydalandığı belirtildi. Bu hizmetten her yaş ve cinsiyet grubundan ve her sosyal kesimden vatandaşın faydalandığını kaydeden Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Ücretsiz ve sürekli bir hizmet sağlıyoruz. Şu ana kadar 5 bin 200 kişi bu hizmetten faydalandı. Halkın gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.