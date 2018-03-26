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Belediye Başkanı Uçar, AK Parti’ye geçti

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Belediye Başkanı Uçar, AK Parti’ye geçti
Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Başkan Uçar, 16 Nisan Referandumu öncesinde partilerinin 'Hayır' oyu kullanacağını belirtmesi sonrasında Saadet Partisi'nden (SP) ayrılıp AK Parti'ye geçti. Uçar, "2014 yerel seçimlerinde SP'den belediye başkanı seçildim. İlçemize hizmet etmek için mesai arkadaşlarımızla uğraş verdik. Yerel seçimlerin kısa bir süre öncesinde gerçekleşen 17-25 Aralık FETÖ kumpaslarına net tavır koyduk. Ardından gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledik. 15 Temmuz hain FETÖ örgütünün darbe girişimine karşı kitlemizle birlikte Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin arkasında durduk. 16 Nisan Referandumunda da 'Evet' kararı aldık. Artık AK Parti çatısı altında hizmet edeceğiz" dedi. Uçar'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
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Belediye Başkanı Uçar, AK Parti’ye geçti
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