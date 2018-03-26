Belediyeden yaşlılara evde bakım hizmeti

Batman
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilk kez başlatılan çalışmayla, yaşlı, kimsesiz kişilerin genel bakım ve ev temizliği yapıldı. Daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi, sağlık ve bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan, hastalığı ve yaşlılıkları nedeniyle bakımlarını yapamayan kişilerin evlerinde yapılacak olan evde bakım hizmetlerinin yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. Evde bakım hizmetleri için kadınlar ve erkekler için iki ayrı grup oluşturuldu. Bakım hizmeti 5 kadın ve 5 erkek personel tarafından yapılıyor. Yaşlı ve kimsesiz kişilerin kişisel bakımları, temizlenmesi, evlerinin yıkanıp, süpürülmesi gibi konularda hizmet veriliyor.