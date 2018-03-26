Bir ayda 214 işyeri denetlendi

Batman
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018 Şubat ayında 214 işyerini denetimden geçirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 2018 Şubat ayı içerisinde tanzim edilen ceza tutanağı sayısının 56 olduğu belirtilirken, denetlenen işyeri sayısının 214 olduğu kaydedildi. Denetimlerde 50 ruhsatsız işyeri tespit eden ekipler, 43 işyerine ihtarda bulunurken, 10 iş yerine süreli, 4 işyerine de ruhsat alıncaya kadar kapama cezası verdi. Denetimlerde uygunsuz koşullarda üretilen ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek imha eden zabıta ekipleri, 19 işyerine süresiz kapatma cezası ve 12 bin 391 lira para cezası kesti.