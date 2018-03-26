Bir yılda 21 bin 365 kanal arızası giderildi

Batman
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BASKİ) tarafından kent genelinde yapılan çalışmaların rakamsal verileri açıklandı. Belediyenin Alo 153, 188, 0 488 213 27 59 numaralı telefonlarına yapılan bildirimleri değerlendiren Kanalizasyon Arıza Ekipleri, 2017 içerisinde 21 bin 365 kanal tıkanma arıza şikâyetlerini çözme kavuşturdu. Gelen talepleri değerlendiren BASKİ Müdürlüğü, 475 yeni kanalizasyon hattı döşeme talebini olumlu olarak değerlendirdi. 449 abonenin kanalizasyon bağlantını gerçekleştiren ekipler, 174 abonenin arızasının giderilmesini sağladı. Kanalizasyon arıza ekiplerine gelen ihbarları da değerlendiren BASKİ ekipleri, kent genelinde 44 mahallede 12 bin baca ve ızgara temizliği gerçekleştirerek kanal tıkanıklığının önüne geçilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.