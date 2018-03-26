Boztepe’ye 3 şeritli yol

Ordu ilinin markası olan 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye konforlu ulaşımı sağlayan teleferikle birlikte özellikle yaz aylarında binlerce kişinin kullandığı araç yolu da artık standardı yüksek sağlıklı bir yapıya kavuşuyor.

Sürdürülen çalışmayla birlikte Boztepe yolu, özel araçların ve tur otobüslerinin rahatlıkla kullanabileceği 15 metrelik genişliğe ulaşıyor.

Yaklaşık 8 km'lik mevcut güzergâh üzerinde asfaltlama çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, önemli bir mesafe kat etti. Sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, Boztepe yolu 15 m genişliğinde ve 3 şeritli olacak. 12 m'si sıcak asfalt, 1,5 m'si kaldırım ve 1,5 m'si v kanal olacak yoldaki şeritlerin ikisi çıkış ve biri de iniş için kullanılacak.

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, çalışmalar kapsamında güzergâh boyunca şu ana kadar 2 bin 750 m sıcak asfalt serimi yapıldığını ifade ederek, "Toprak kayması riski olan yerlere sanat yapıları inşa etmeyi sürdürüyoruz. Yapacağımız toplam 29 bin m3 taş duvarın 21 bin m3ünü tamamladık. 200 m beton duvar ve 100 m menfez imalatı da gerçekleştirdik. Çalışmalarımız tamamlandığında sıcak asfaltı, kaldırımı, v kanalı, duvarları, bariyerleri ve aydınlatmalarıyla son derece konforlu bir yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En önemli turizm merkezlerimizden biri olan Boztepe'de yapacağımız peyzaj düzenlemesiyle birlikte ilimizin cazibesini daha da artıracağız" dedi.

