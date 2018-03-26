Cadde, sokak ve kaldırımlar yenilendi

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Kozluk Belediyesi ilçenin cadde, sokak ve kaldırdımlarını bazalt taşı ve kilit parke taşı ile kaplıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Hastane Mahallesi'nde başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Belediye Başkan Veysi Işık, kilitli parke taşı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hedefimiz ilçemizde bulunan mahalle aralarındaki cadde ve sokakları kilitli parke taşlarıyla süsleyerek, vatandaşlarımızın toz ve çamurlu yolları kullanma derdine son vermektir" dedi. Çalışmalar kapsamında 300 bin metrekare alana kilit taşı döşenecek. 10 bin metrekarelik alan ise bazalt taşı ile kaplanacak. Çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak.