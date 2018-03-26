Camilerde sağlıklı ortam için seferberlik

Kentin temizlik hizmetini aksatmadan yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü kurduğu yeni ekiplerle yeni çalışmalara da imza atıyor. Kurulan yeni bir ekip ile kentte bulunan camilerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi çalışmaları yürütülüyor. Batman
Belediyesi tarafından sağlanan "İbadethane Dezenfekte ve Temizlik Aracı" sayesinde camileri tek tek temizleyen ekipler bu çalışmalarıyla vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Vatandaşlarımızın bulunduğu her alanı temiz tutmak temel görevimiz. Camilerimizin temizliği ve dezenfekte edilmesi çalışmasına büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. İbadetlerini yapmaya giden vatandaşlarımızı temiz bir ve sağlıklı bir ortamda ağırlamak bizleri sevindirmektedir" dedi.