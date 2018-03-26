Eğitimde kalite çıtası yükseliyor

Son yıllarda eğitim yatırımlarıyla markalaşan kent Batman
, hem okullaşma oranında hem de eğitim kalitesinde çıtayı yükseltti. Kentte 2017-2018 eğitimöğretim döneminde 170 bin 793 öğrenci bulunuyor. 2002 yılında toplam 2 bin 427 derslik mevcut iken, 2002- 2018 arasında 3 bin 317 derslik yapılırken, 2018'de ise 528 derslik yapımı devam ediyor. Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 93'lere yükseldi. 2016- 2017 eğitim-öğretim döneminde okul öncesi okullaşma oranı 5 yaş grubunda Batman'da yüzde 50,2 iken, Türkiye ortalaması yüzde 58,79'dır. Valilikçe başlatılan "Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum" projesi ile okul öncesi okullaşma oranı yüzde 93 seviyelerine ulaştı. 2015-2016 eğitim sezonunda 5 yaş grubu öğrencilerinde 5 bin 431 olan öğrenci sayısı 13 bin 916'ya yükselerek yüzde 156 artış yaşandı. Bu artış oranıyla Batman, Türkiye'de okul öncesi okullaşmada en fazla artış gösteren il olurken, bakanlık tarafından pilot il seçildi. NİTELİKLİ EĞİTİM
Kentte hayata geçirilen 'Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar' projesi kapsamında hazırlanan 22 projeyle öğrencilerin mesleki açıdan kendini geliştirmesi, okul yöneticisi ve öğretmenler rehberliğinde hayata ve akademik sürece dair girecekleri üniversite sınavlarında Türkiye ortalamasını yakalayıp daha da üst seviyeleri görmeleri hedefleniyor.