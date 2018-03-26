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ESOB Başkanı Konak, esnaf odası ziyaretlerini tamamladı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Başkan Vekili Atilla Kocabaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tan’ın katılımı ile esnaf odası ziyaretlerini tamamladı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 15:59
ESOB Başkanı Konak, esnaf odası ziyaretlerini tamamladı

ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, sadece seçimden seçime değil, her zaman esnaf odalarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, biz her ay Afyon'da yapılan yönetim kurulları toplantısını ilçelerde yapmaya başladık. İlçe esnaf odası başkanlarımızı hem ziyaret ediyoruz, hem de toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu geleneksel uygulamayı önümüzdeki dönem de devam ettireceğiz" dedi.

ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Başkan Vekili Atilla Kocabaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ile son olarak, Afyon Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Emin Birliktir, Afyon Şoförler Odası Başkanı Mevlüt Ülker, Dinar Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Veysel Topçu, Dinar Esnaf Odası Başkanı Sabri Can Bekle, Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Gökçe, Dinar Şoförler Odası Başkanı Yaşar Gülbeyaz, Dinar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şeref Ceylan, İhsaniye Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, İhsaniye Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Küçük, Sandıklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Özçınar, Sandıklı Esnaf Odası Başkanı Ahmet Öztop, Sandıklı Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ocak, Dazkırı Esnaf Odası Başkanı Ömer Ali Keskin, Dazkırı Şoförler Odası Başkanı Şaban Tarhan'ı ziyaret etti.

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ESOB Başkanı Konak, esnaf odası ziyaretlerini tamamladı
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