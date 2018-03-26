Giresun'da rüşvet iddiası: 2 tutuklama

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Piraziz Belediye Başkanlığına denetleme görevi için gelen kontrolör C.Ş'nin belediye görevlilerinden rüşvet istediğinin ihbar edilmesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan teknik takip ve soruşturma neticesinde kontrolör C.Ş. ve olayda aracı olduğu tespit edilen S.K. hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilerek iki şüphelinin sevk edildikleri Bulancak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.