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'da rüşvet iddiası: 2 tutuklama

'da, Piraziz Belediyesi görevlilerinden rüşvet istendiği ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:57
Giresun'da rüşvet iddiası: 2 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Piraziz Belediye Başkanlığına denetleme görevi için gelen kontrolör C.Ş'nin belediye görevlilerinden rüşvet istediğinin ihbar edilmesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan teknik takip ve soruşturma neticesinde kontrolör C.Ş. ve olayda aracı olduğu tespit edilen S.K. hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilerek iki şüphelinin sevk edildikleri Bulancak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

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Giresun'da rüşvet iddiası: 2 tutuklama
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