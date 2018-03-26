Hayvanlara özel röntgen cihazı

Hasta
hayvanlar ve sahipsiz sokak hayvanlarına sunduğu sağlık hizmetleriyle gündeme gelen Batman
Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek hayvanların tedavisi için 90 bin TL'ye röntgen cihazı satın aldı. Yaralanma, darp, araç çarpması sonucu yaralanan hayvanların fiziki muayenelerinde kırık, çıkık, göğüs travmaları ile buna benzer hastalıkların erken teşhis ve tanısında kullanılmak üzere satın alınan röntgen cihazı hizmete girdi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan röntgen cihazının kullanımı ile yanlış teşhis ve tedavi uygulamalarının önüne geçileceği ve yaralı hayvanlara doğru tedavi yönteminin uygulanabileceği belirtildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yaralı sokak hayvanlarını Alo 153 nolu telefon hattını arayarak bildirmelerini istedi.