Hedef tertemiz bir Batman

Batman
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, temiz bir kent oluşturma hedefini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. 610 kişilik bir temizlik ekibiyle Batman'a hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde hedef, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. YENİ ARAÇLAR ALINDI
Belediyeye ait olan 31 araçlık temizlik filosu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe olarak sağlanan 4 araçla güçlendirildi. İki adet çöp toplama aracı ve iki adet yol süpürme aracı ile güçlendiren temizlik araçları sayısı 35'e çıkarılmış oldu. Temizlik hizmetlerini alan firmadan sağlanan 33 temizlik aracı ile birlikte toplam 68 araçla Batman'ın temizlik çalışmaları sağlanıyor. CADDELER PIRIL PIRIL
Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çalışmalarını aralıksız sürdürürken kentin işlek caddeleri sırasıyla köpüklü su ile yıkanıyor. Kentin ana arterini oluşturan Turgut Özal ve Atatürk Bulvarındaki yol ve kaldırımları deterjanla suyla yıkamakla başlayan ekipler bu çalışmalarını Pazar yerlerinin temizlenip yıkanması, Cumhuriyet meydanı ve diğer işlek caddelerin yıkanması ile sürdürüyor. Her gün çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Turgut Özal Bulvarı başta olmak üzere sürdürdükleri köpüklü su ile cadde yıkama çalışmaları vatandaşlar ve esnaf tarafından takdirle karşılanıyor. CAMİLERDE TEMİZLİK
Kentin temizlik hizmetini aksatmadan yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü kurduğu yeni ekiplerle yeni çalışmalara da imza atıyor. Kurulan yeni bir ekip ile kentte bulunan camilerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi çalışmaları yürütülüyor. Batman Belediyesi tarafından sağlanan "İbadethane Dezenfekte ve Temizlik Aracı" sayesinde camileri tek tek temizleyen ekipler bu çalışmalarıyla vatandaşların büyük beğenisini topluyor. ANINDA MÜDAHALE
Beyaz Masa'ya yapılan şikâyetlerin anında değerlendirilmesini isteyen Başkan Vekili Aksoy, cadde, bulvar ve kaldırımların dezenfeksiyonuna önem verdiklerini ifade etti. Camilerin temizliğine hassasiyet gösterdiklerini belirten Aksoy, "Vatandaşlarımızın bulunduğu her alanı temiz tutmak temel görevimiz. Camilerimizin temizliği ve dezenfekte edilmesi çalışmasına büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. İbadetlerini yapmaya giden vatandaşlarımızı temiz bir ve sağlıklı bir ortamda ağırlamak bizleri sevindirmektedir" diye konuştu. 6 AYDA 81 BİN TON ÇÖP
Başkan Vekili Aksoy, çevre yollarının yanı sıra ana arterler ve mahalle aralarının yol süpürme araçları ile her gün düzenli bir şekilde süpürüldüğünü belirtti. Ana arterlerin sabah ve akşam olmak üzere yol yıkama aracı ile günde iki sefer yıkanıyor. Temizlik çalışmalarında kent içinden 81 bin ton çöp ve moloz toplanarak kent dışındakİ çöp sahasına aktarıldı. 17 BİN KİLOMETRE YOL
Batman'da 17 bin kilometre yol süpürüldüğünü belirten Başkan Vekili Aksoy, bunun da Türkiye'nin doğusundan batısına uzunluğunun yaklaşık 8 katına denk geldiğini belirtti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 450 personel ve 68 araç ile yaklaşık 14 bin 400 ton moloz toplandığını hatırlatan Aksoy, "Tren rayları ve dere yatakları düzenli bir şekilde temizleniyor. Çarşı Meydanı ve ana arterlerdeki kaldırımlar yıkanıyor" dedi. PARKLAR KADINLARA EMANET
Başkan Vekili Aksoy, "Özellikle halkın yoğun olduğu parklar olan Atatürk Parkı, Salih Özdemir Parkı, Kine Em Parkı, Şerzan Kurt Parkı, Özgürlük Parkı ve diğer parkta toplamda 54 bayan personel istihdam ediliyor. Park temizliğinde bayanlarla farkındalık oluşturduk" dedi.