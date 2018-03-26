Her yere fidan dikimi etkinliği

BUGÜN NELER OLDU

Kozluk'ta kaldırım çalışması tamamlanan mahalle ve caddelerde Belediye Başkanı M. Veysi Işık'ın da katılımı ile fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Işık, 15 Temmuz Anadolu Lisesi ile Şehit Şenay Aybüke Çok Programlı Meslek Liselerini ziyaret ederek fidan dikimi etkinliğine katıldı. Eğitime desteklerinin devam edeceğini söyleyen Işık, "Belediye olarak hizmetten hizmete koşuyoruz. Peygamber Efendimiz 'Kıyametin kopacağı gün bile fidan dikin' demiştir. İlçemize bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Başkan Işık, daha sonra Komando, Tepecik, Aşağı Güneşli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Belediyenin faaliyetleri hakkında vatandaşlara bilgi veren Işık, 2018'de önemli çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Vatandaşlar da Işık'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.