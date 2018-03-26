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İlçede temizlik seferberliği başladı

Giriş Tarihi: 26.3.2018
İlçede temizlik seferberliği başladı
Sason Belediyesi rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra kapsamlı bir genel temizlik çalışmasına start verdi. Belediye dört araç ve 70 görevliden oluşan ekip cadde ve sokak ile mezarlıkta genel temizlik çalışması yapıyor. Ekipler, cadde ve sokaklardaki rutin temizlik çalışmasıyla birlikte, insan ve çevre sağlığını tehdit edebilecek unsurlarla da mücadele ediyor. Belediye Başkanı Cuma Uçar, "Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer yandan ilçemizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki sokaklar bir şehrin aynasıdır. 'Temizlik İmandan Gelir' şiarıyla yola çıkarak. Hemşerilerimizin daha temiz ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak istiyoruz" dedi.
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İlçede temizlik seferberliği başladı
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