İluh Deresi’ne neşter vuruluyor

Batman
'ın merkezinden geçen ve bakımsızlık yüzünden yıllardır kentin kanayan yarası haline gelen İluh Deresi'nde ıslah çalışmaları başlıyor. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatıyla başlatılan çalışmalarla kış mevsiminde yaşanan sel baskınlarının önüne geçilecek ve dere çevresindeki kötü görünüm ortadan kaldırılacak. Kent içinden geçen ve 12 mahalleyi etkileyen İluh Deresi'nin gerek oluşturduğu kirlilik, gerekse kış mevsiminde neden olduğu sel nedeniyle Batmanlılar için tehlike yarattığını kaydeden Belediye Başkan Vekili Aksoy, "Yazın etrafa yaydığı pis kokular, kirlilik nedeniyle vatandaşlara rahatsızlık veren dere aynı zamanda sivrisinek üremelerine de neden oluyor. Batmanlılar için can ve mal tehlikesi yaratan İluh Deresi aynı zamanda kentin bütünleşmesi ve gelişimi için de mevcut yapısı ile engel oluşturuyor" dedi. HALKIMIZ RAHAT NEFES ALACAK
Aksoy, "Yeni projenin yaşama geçirilmesi ile dere kenarında yaşayan 12 mahalledeki vatandaşlar, rahat bir nefes alacak. Kent yeni bir yeşil alan kuşağına da sahip olmuş olacak. Yaklaşık 12 Kilometre uzunluktaki şehir içi geçişi uzunluğuna sahip olan derenin ıslah çalışmasına en kısa sürede başlanacak" diye konuştu.