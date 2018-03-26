Kabir ziyaretine gelenlere kolaylık

Batman
Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla mezarlıklarda birçok yeniliğe imza atarak vatandaşların kabristan ziyaretlerini en güzel şekilde yerine getirmesine olanak sağlıyor. Cenaze nakil ve defin işlemlerinin yanı sıra belediye bünyesinde hizmetlerin verildiği mezarlıklarda birçok yeniliğe imza atan Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü, mezarlıkların temizlik ve bakımı konusunda da takdir toplayan çalışmalar yürütüyor. Yakınları vefat eden vatandaşların yaptığı kabristan ziyaretlerini daha rahat yerine getirmeleri için mezarlıklara Kur'an-ı Kerim dolapları yerleştirildi. Bunun yanı sıra mezarlıklara yapılan cenaze bekleme yeri, oturma bankları, su çeşmeleri ile çeşitli noktalara konulan su bidonları ve çöp kovaları ile kabir ziyareine gelen vatandaşlara kolaylık sağlanıyor.