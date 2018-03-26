‘Kadınlar yaşamın her alanında olmalı’

Batman
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Batman Petrolkent Kadın Girişimcileri Derneği'ne ziyarette bulundu. KADINA İMKAN TANINMALI
Dernek Başkanı Perinaz Yaman ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Başkan Vekili Aksoy, ziyaret sırasında dernek üyesi Batmanlı kadınların dilek ve taleplerini dinledi. Kadınların taleplerini tek tek not aldıran Başkan Vekili Aksoy, kadınlara imkan tanındığında hayatı her alanında çalışabileceklerini ve her zorluğun üstesinden gelebileceklerini ifade etti. Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların sosyal hayata katılımının giderek arttığını kaydeden Aksoy, Batman Belediyesi olarak yaptıkları kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerine ve yaşamın birçok alanına kadınların dahil edildiğini söyledi. ÇALIŞMALAR ARTACAK
Kadın bakış açısının erkek bakış açısından çok farklı olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Aksoy, kadına yönelik çalışmaların daha da artırılacağını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yaman ise, desteğinden dolayı Aksoy'a teşekkür etti.