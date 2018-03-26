‘Kent Park’ hava katacak

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Kozluk ilçesinde geçen yıl 15 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan 'Kent Park' tamamlandı. Kozluk Belediye Başkanı M. Veysi Işık, Komando Mahallesi'nde yapılan Kent Park ile Kozluk'ta yaşam kalitesini daha ileri seviyeye taşımanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 22 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalarla Kent Park, vatandaşlar huzur içinde aileleri ile vakit geçirebilecekleri alanlara sahip bir sosyal alan. Parkın, tasarımından yapısına kadar her aşamasında titizlikle çalışmalarımızı sürdürdük. Örnek bir çalışma oldu" dedi. YENİ PARKLAR YAPILIYOR
Bu arada Kozluk Belediyesi'nin Tepecik Mahallesinde bulunan Sağlık Park ile Yukarı Güneşli Mahallesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Parkın yapımını tamamladı. Parkta yürüyüş yolları, oturma mekânı spor aletleri ve oyun alanı bulunuyor. Belediye Başkanı M. Veysi Işık, montajları yapılan oturma mekânları ve ekipmanların tamamlanmasının ardından, her vatandaşın aktif olarak yararlanabileceği parkları hizmete sunmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Işık, "Parkımız halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Öte yandan, meydanlara ve okulların ön kısımlarına tarihi görünümlü çeşmeler de yapıldı.