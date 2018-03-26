Kenti parklarla donatıyoruz

Kentte kişi başına düşen yeşil alan oranını gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkarmak ve dinlenme mekânları ile çocukların oyun alanlarını kent geneline yaymak amacı ile her mahalleye dinlenme parkları ile çocuk oyun parkları kurma çalışmaları yürüten Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kentin yoğun olarak kullanılan mekânlarında yaz kış çiçek ve bitki ekimi yapan ekipler park alanlarında da ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yürütüyor. Kentin Esentepe ve Atatürk parkı, Yaşar Kemal ormanı gibi nefes alma merkezlerini oluşturan parklardaki ağaçların bakımını gerçekleştiren ekipler yeni oluşturan parklara yeni ağaçlar dikerek ağaç sayısını artırmayı hedefliyor. Kent merkezinde toplam 106 park bulunduğunu belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri kent genelindeki yeşil alan miktarının 2 milyon 213 bin 372 metrekare olduğunu ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının 5,6 Metrekareye denk düştüğünü belirttiler. YENİ PARKLAR EKLENİYOR
Kentin yeşillendirilmesi ve estetik bir güzelliğe kavuşması için aralıksız çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, "Batman
ı parklarla donatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bir yandan var olan parkların düzenlenmesi ve bakım işlerini yürütürken diğer yandan kente yeni parklar kazandırmak için uğraşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kente 15 Temmuz Parkı,Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı,Bayındır Parkı,Gültepe Parkı, Yaşam Park, Pazaryeri Mahallesi Parkı, Final Koleji Parkı, Seyitler Mahallesi Parkı gibi parklar yeni yaptığımız parklar olarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.