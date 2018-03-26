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Kentteki taksilere modern durak

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Kentteki taksilere modern durak
Belediyesi kentte bulunan ticari taksilerin modern duraklara kavuşturulması için kolları sıvadı. Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Batman kent merkezinde faaliyet yürüten taksicilerle Belediye Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatı ile daha önce belirlenen güzergâhlarda oluşturulacak taksi durak yerlerine kulübe yerleştirilecek. Batman'da 139 ticari taksinin bulunduğunu ifade eden belediye yetkilileri, mevzuata uygun olarak oluşturulacak olan taksi duraklarının, taksi esnafının lavabo, internet, telefon, su gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceği mekânlar olacağını kaydetti.
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Kentteki taksilere modern durak
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