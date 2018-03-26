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Kozluk’a büyük cami

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Kozluk’a büyük cami
'ın Kozluk ilçesinde belediye halkın huzur ve rahat bir ortamda ibadetlerini yapmaları için kolları sıvadı. Kozluk Belediyesi ve vatandaşların desteği ile ilçeye büyük bir cami inşa ediliyor. Çalışmalar kapsamında geçen yıl yıkılan 250 metrekarelik Hicret Camisi'nin yerine yapılan cami, 3 bin 500 kişi kapasiteli 850 metrekare olacak. Caminin kaba inşaat masrafı belediye tarafından karşılandı. Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın talimatı üzerine Zeynel Abidin Camisi çevre düzenlemesi ile şadırvanı da yapıldı.
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Kozluk’a büyük cami
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