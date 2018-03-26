Kozluk’un çehresi projelerle değişiyor

Batman
'ın Kozluk ilçesi son yıllarda yapılan yatırımlarla her alanda büyük bir değişim yaşıyor. AK Partili Kozluk Belediye Başkanı M. Veysi Işık'ın talimatı doğrultusunda ilçede altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel projelere kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçiriliyor. SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Başkan Işık, göreve başladıkları dönemde ilçedeki en büyük sorunun içme suyu olduğunu belirterek, "İlçemizin içme suyu projesini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katkıları ile hayata geçirdik. 27 kilometre uzaklıkta bulunan Küsket köyünden kaynak suyunu şehir içi isale hattına bağladık. Bele- v diyemiz tarafından ilçemize hâkim olan noktalara toplam 6 bin ton kapasiteli su depoları yapıldı. Eski depolar da revize edildi. Halkımızın içme suyu sorununu çözdük" dedi. Başkan Işık, "Su projesinin tamamlanmasıyla baha önce ilçemizi pompayla besleyen kuyuların aylık 120 bin liralık elektrik giderleri de 20 bin liraya düştü. Böylelikle hem su sorunumuz çözülmüş hem de elektrik giderimiz düştü" ifadelerini kullandı. PEYZAJ ÇALIŞMASI
Altyapı çalışmalarının yanı sıra üst yapıya da önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Veysi Işık, ara, orta refüjlere ve kavşaklara peyzaj çalışmaları yapıldığını söyledi. Işık, çalışmalar kapsamında, toplu taşımacılık için 25 adet durak yapımının da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti. YENİ PROJELER YOLDA
Yeni projelerin de kısa sürede hayata geçirileceğini kaydeden Işık, bundan sonraki hedeflerini ise şöyle sıraladı: "Doğalgaz projesi çalışması, arıtma tesisi projesi, 1 megavatlık güneş enerjisi projesi, ilçe otogarı projesi, kapalı semt pazarı projesi ve kadın yaşam merkezi projelerini hedeflemekteyiz. İlçemizin ihtiyacı olan Küçük Sanayi Sitesi projesi ihale aşamasına gelinirken, kısa sürede projenin temeli atılacak. 2018 içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz."