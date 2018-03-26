Kritik alanlarda ilaçlama çalışması

Batman
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü havaların ısınmasıyla larvaların oluştuğu alanlarda ilaçlanma çalışmaları başlattı. Mevsimsel koşulları göz önüne alarak ilaçlama takvimini işleten Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek, sivrisinek ve larva ile mücadelede zamanında müdahale için sahadaki çalışmalarına ağırlık verdi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm sulak alanlar, göletler, sulak bodrumlar, fosseptikler, şehir merkezindeki tüm kanallar, hayvan gübrelikleri, DSİ kanalı ve İluh Deresi gibi larvalara ve sivrisinek oluşumuna neden olan alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.