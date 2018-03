Markalaşan kent: Batman

BUGÜN NELER OLDU

Dicle Nehri'nin can verdiği topraklarda zengin tarihi dokusunu koruyan Batman , Antik Kent Hasankeyf'in yanı sıra petrol yataklarıyla da Türkiye'nin gözde illerinden biri. Batman'ın binlerce yıllık tarihi zenginliği, bini aşkın mağarasıyla ve tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikası, her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan tarihi Hasankeyf İlçesi'nin medreseler, rasathane, darüşşifa ve diğer eğitim kurumlarıyla uzun süre bölgenin ilim ve kültür merkezi olma özelliğini koruyor.1990 yıllarından sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlayan Batman'ın, son dönemlerde yapılan yatırımlarla birlikte eğitim sanayi ve ulaşım altyapısı ile büyük gelişme gösterdiğine dikkat çeken Batman Valisi Ahmet Deniz, "Batman halkı ülkesine ve bayrağına sahip çıkarak, teröre pirim vermeden huzur ve istikrara sahip çıkmaları sayesinde birçok yatırımcı için cazibe bir merkez haline geldi. Mevcut Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak için, arsa talebinde bulunan firmanın taleplerinin karşılanabilmesi için 2 bin dönümlük 4'üncü ilave alan 2017 yılı yatırım programına alınmış olup, kamulaştırma işlemleri bitme aşamasındadır. En kısa zamanda yatırımcılarımızın hizmetine alınması için çalışmalar devam ediyor" dedi.Şehrin beşeri sermayesinin gelişimi için son on yılda yapılan eğitim yatırımları sayesinde eğitimli insan gücü, kalitesi ve verimliliğinin arttığını kaydeden Vali Deniz, "Genç bir nüfusa sahip olun Batman'ın Ortadoğu pazarlarına yakınlığı, erişilebilirliği, güvenli yatırım ortamı, yüksek iş gücü arzı, alt yapı hizmetleri gibi avantajlı yanları yanında tarıma dayalı sanayi, tekstil, inşaat ürünleri gibi rekabet avantajına sahip sektörler ve beşeri sermayesi sayesinde geleceğe güvenle bakıyor" diye konuştu.